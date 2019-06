Stanno uscendo in questi giorni i voti degli esami di terza media. Anche quest’anno il Giornale di Seregno e il Giornale di Desio offrono la possibilità agli alunni di terza media licenziati con la votazione di 9, 10 o 10 e lode di vedere pubblicata LA PROPRIA FOTOGRAFIA.

Esami di terza media, pubblichiamo le foto degli studenti

La foto dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: redazione@giornalediseregno.it o redazione@giornaledidesio.it oppure dovrà essere consegnata direttamente in redazione a Seregno in via Appiani 43 entro domenica 30 giugno. Risultati e fotografie saranno pubblicati in un servizio speciale sul numero del Giornale in edicola martedì 2 luglio.