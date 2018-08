Estate in crisi nel weekend: temporali e tracollo termico. Preparate i maglioni (ma tenete comunque a portata di mano anche i costumi da bagno, non si sa mai), perché secondo gli esperti, sia di 3b Meteo, che di Apra Lombardia, il sole è destinato ad abbandonarvi nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo Lombardia.

Estate in crisi nel weekend

“Continuerà anche nei prossimi giorni il trend caldo e afoso che interessa buona parte dello Stivale, sotto un anticiclone che tuttavia non riesce ad impedire la formazione di improvvisi temporali – lo conferma in una nota il meteorologo di 3bmeteo.comEdoardo Ferrara – Giungono ulteriori conferme sulla discesa di una perturbazione dalla Scandinavia nel corso del prossimo weekend che colpirà soprattutto l’Europa centrale ma in parte anche l’Italia. Arriveranno così nuovi rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità soprattutto al Centronord; poco o nulla invece al Sud. La traiettoria di questa perturbazione risulta tuttavia ancora incerta, siamo dunque ancora in fase di analisi per capire quali saranno le zone più coinvolte e quali meno”.

Giù le temperature

“Se fino a venerdì caldo e afa interesseranno gran parte d’Italia, specie il Centronord, nel corso del weekend è atteso un deciso calo delle temperature in particolare al Nord dove si potranno perdere anche 8-10°C se non superiore sulle Alpi. Al Sud invece farà ancora piuttosto caldo, in attesa di un calo comunque più contenuto nei giorni successivi”, concludono da 3bmeteo.com

Previsioni meteo Lombardia

Secondo Arpa Lombardia fino a ieri, mercoledì, alta pressione con tempo prevalentemente soleggiato e caldo, rovesci o brevi temporali isolati sui rilievi, con possibile locale estensione alla pianura. Da oggi, giovedì, cedimento dell’alta pressione e graduale aumento dell’instabilità per l’avvicinamento di una saccatura nordatlantica che produrrà tempo diffusamente perturbato sulla Lombardia tra sabato e domenica. Temperature grossomodo stazionarie fino a domani, ancora alte ma in lieve calo giovedì e venerdì, in brusco abbassamento sabato.

Sabato peggioramento drastico

Sabato, sulla nostra regione il cielo sarà ovunque da nuvoloso a coperto, con copertura più compatta ed estese dal pomeriggio. Rovesci o temporali diffusi, anche di moderata o forte intensità, in particolare sul Nordovest. Temperature massime in forte calo, minime stazionarie. Venti moderati variabili. Domenica molto nuvoloso o coperto sui settori centro-orientali e meridionali, altrove variabile. Precipitazioni moderate diffuse sui settori meridionali ed orientali, altrove da deboli a moderate sparse, in esaurimento nel pomeriggio. Temperature minime in moderato calo, massime in lieve o moderato calo. Venti moderati occidentali o settentrionali, a tratti forti.