Ex clinica “Santa Maria”, forse una trattativa con l’Inps proprietario dell’edificio abbandonato da anni che crea disagi ai residenti.

Ex clinica “Santa Maria” abbandonata da anni

Forse una trattativa del Comune con l’Inps, proprietario dell’ex clinica “Santa Maria” fra le vie Circonvallazione e Settembrini, abbandonata ormai da tanti anni. L’immobile fatiscente, protetto da una impalcatura per evitare distacchi di calcinacci dalle pareti, crea molti disagi ai residenti della zona.

Il rudere nel fondo immobiliare dell’Inps

L’istituto previdenziale lombardo, d’accordo con le direzioni centrali dell’ente, sta lavorando per trasferire l’immobile nel fondo del patrimonio immobiliare dell’Inps, in fase di costituzione. Lo scopo del fondo è trovare una valorizzazione sul mercato. Intanto sono allo studio anche soluzioni alternative qualora l’edificio abbandonato non fosse ritenuto idoneo a confluire nel fondo.

In attesa di una soluzione per il rudere

«Sono fiducioso che risolveremo questa problematica, con forme e modi opportuni a vantaggio sia dell’istituto che della collettività locale» sostiene il presidente dell’Inps Lombardia, che rimane in contatto con il Comune.

Cauto ottimismo del sindaco Rossi

«Il fondo immobiliare dell’Inps può facilitare l’apertura di una trattativa che finora non è mai partita. Siamo fiduciosi per una soluzione positiva» spiega il sindaco Alberto Rossi. Intanto il primo cittadino resta in attesa delle perizie di staticità richieste dal Comune all’ente previdenziale per scongiurare il pericolo di crollo del vecchio fabbricato.