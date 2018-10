Ex compagni di scuola di nuovo insieme dopo quarant’anni. Rimpatriata per gli ex compagni di classe dell’istituto Iris Versari di Cesano Maderno.

Di nuovo tutti insieme, a quarant’anni dalla Maturità. Rimpatriata, tra ricordi e aneddoti, per i 23 ragazzi e ragazze della 5^B del 1977-1978 indirizzo Ragioneria dell’istituto tecnico che proprio in quegli anni fu ribattezzato “Iris Versari”. Aiutati dai social, gli ex compagni di classe hanno contattato tutti gli ex compagni, e pure alcuni professori.

Rimpatriata di studenti e professori

Giuliana Pagnoni, docente di Lettere al biennio, è arrivata da Milano. Emozionatissima: “Li ho lasciati che erano ancora ragazzini, li ritrovo uomini e donne”. “Lei ci ha insegnato a ballare la Tammurriata nera”, ricordano divertite le sue ex studentesse. “Invece il professore Romano Belli, con i suoi occhi azzurri, era il più affascinante di tutti. E finalmente glielo possiamo confessare”, dicono in coro le ex studentesse al loro docente di Diritto, oggi 84enne, arrivato da Paderno per l’evento.

“Al prof. Vecchioni vorremmo dire che…”

Non ha risposto all’invito Roberto Vecchioni, il professore-cantautore che passò dal Versari proprio in quegli anni: “Peccato – dice Gigi – perché gli avrei voluto far vedere come sono davvero i ragazzi di Cesano: altro che brufolosi vestiti male, come ci ha raccontato in un suo libro di qualche anno fa. Ci sono rimasto malissimo”. L’appuntamento, prima della cena in un ristorante di Lazzate, non poteva che essere davanti alla vecchia scuola, che era in via Duca D’Aosta dove oggi ci sono le medie “Salvo D’Acquisto”. E lì sono partiti i “Ti ricordi?”, come quella volta che la bici di uno finì appesa a un albero, o quella in cui, per ripicca, il diario di un altro finì in ammollo. “Indimenticabili, poi, il giorno in cui riuscimmo a tenere in classe un cane per cinque ore, e quello in cui qualcuno sabotò la caldaia per farla andare in blocco. Ormai lo possiamo raccontare”, dicono gli ex ragazzi della 5^B.