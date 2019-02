Expo Brianza 2019 ecco le date. La Fiera intercomunale di Bovisio Masciago aprirà i battenti sabato 28 settembre e si concluderà domenica 6 ottobre

Expo Brianza 2019 ecco le date

Nei giorni scorsi gli organizzatori della kermesse hanno reso nota la data d’inaugurazione della Fiera intercomunale dell’artigianato e del commercio più grande e più longeva del nostro territorio. Quest’anno infatti la manifestazione taglierà il traguardo numero 39. Dopo l’inaugurazione del 28 settembre, Expo Brianza proseguirà come di consueto tutta la settimana successiva per poi concludersi domenica 6 ottobre.

Confermati i sei comuni

Il comitato organizzatore ha già iniziato le riunioni per preparare un’edizione con tante novità. Confermati i sei Comuni del precedente triennio (Bovisio, Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate, Seveso e Varedo) ma altri potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane. Il presidente dell’edizione 2018, Walter Mariani dell’Unione Artigiani ha passato il testimone a Tuccio Di Pasquale, in rappresentanza di Confcommercio.

L’appello del vicesindaco Bosisio

Visto che a maggio Bovisio andrà alle elezioni, il vicesindaco Paolo Bosisio lancia un appello alle forze politiche:”Questa amministrazione ha quasi terminato il suo ciclo e per noi essere stati parte integrante di Expo è sempre stato motivo d’orgoglio e di grande sforzo. Mi preme sottolineare il desiderio che l’impegno di Bovisio Masciago a favore di Expo Brianza prosegua anche in futuro. Il sostegno alle nostre aziende e ai nostri commercianti invitandoli a partecipare come standisti alla vetrina più importante e più conosciuta del territorio deve proseguire, indipendentemente da chi ci sarà dopo le elezioni”.