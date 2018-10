Fa ancora troppo caldo. l’appello del sindaco “Non accendete i riscaldamenti fin quando permangono temperature stagionali superiori alla media del periodo”

A fronte del perdurare di condizioni climatiche favorevoli, con temperature particolarmente miti e superiori alla media del periodo, il sindaco di Seregno Alberto Rossi si appella al buon senso dei cittadini e degli amministratori di condominio. E invita tutti a posticipare l’accensione dei riscaldamenti nelle abitazioni private, nonostante ieri, 15 ottobre, sia scattata la stagione termica.

“Un segno di rispetto verso noi stessi e l’ambiente”

“Non accendere i riscaldamenti è un segno di rispetto verso noi stessi e verso l’ambiente” ha spiegato il sindaco in una nota “Ne va della nostra salute e di quella dei nostri figli. Non si tratta solo di risparmiare risorse, ma di ridurre anche l’inquinamento ambientale in un momento in cui non c’è davvero necessità di riscaldare ulteriormente le nostre case. Il Comune stesso vuole dare il buon esempio. Ho già disposto la non accensione degli impianti negli uffici pubblici invitando anche le scuole a fare altrettanto. Siamo pronti, d’altro canto, ad accendere subito non appena le temperature lo richiederanno”.

“Serve un cambio di passo dei governi e delle industrie”

“Proprio di recente sono state diramate previsioni drammatiche sul processo di surriscaldamento del pianeta” – prosegue il sindaco – “Servono cambi di passo da parte dei governi e delle grandi industrie. Ma serve anche agire in prima persona. Proteggere l’ambiente è per noi fondamentale perché significa salvare le nostre vite: anche questo è un gioco di squadra dove ciascuno è chiamato a dare una mano. È importante, in questo senso, la collaborazione di tutti i cittadini”.

Anche a Milano la stessa decisione

Lo stesso appello era stato fatto appena pochi giorni fa dal sindaco di Milano Beppe Sala che domenica rivolgendosi ai cittadini aveva chiesto loro di aspettare ad accendere i termosifoni viste le alte temperature di questi giorni. Sala ha poi ribadito che “nelle scuole e negli uffici comunali” il riscaldamento rimarrà spento. Almeno fino a quando le temperature lo consentiranno.