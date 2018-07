Fa l’esame di maturità con la mamma: diploma per Andrea e Paola.

La storia

Fa l’esame di maturità con la mamma: diploma per Andrea e Paola. Andrea Lorefice 22 anni di Giussano e la mamma Paola Muzzupappa 49 anni, hanno frequentato per tre anni, le lezioni serali all’istituto «Bassi» di Seregno e settimana scorsa si sono presentati davanti alla commissione d’esame, per l’orale.

Paola, collaboratrice scolastica al liceo artistico Modigliani, oltre ad essere la mamma di Andrea è anche mamma di Elisa e Daniele gemelli di 10 anni, e moglie di Giuseppe. Per prepararsi alla maturità ha chiesto l’aspettativa.

Andrea, che lavora in una pizzeria alla sera e al mattino in una ditta come operaio, dopo qualche incidente di percorso lungo la sua carriera scolastica, ha deciso di mettersi sotto seriamente con lo studio e dopo tanti sacrifici è arrivato il diploma.

SUL GIORNALE DI CARATE, IN EDICOLA MARTEDI’ 10 LUGLIO, UN AMPIO SERVIZIO.