C’erano anche il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala e la sua compagna, l’assessore del comune di Carate Brianza Eleonora Frigerio, alla prima alla Scala.

Già in passato Sala e Frigerio avevano partecipato alla inaugurazione della stagione lirica del teatro milanese, un evento culturale ma anche un’occasione mondana – la più importante per Milano. In scena l’Attila di Giuseppe Verdi: un successo la rappresentazione dell’opera diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore.

Pochi vip, tanti politici a Milano

Pochi i vip, ma molti i politici che non hanno voluto mancare all’appuntamento del 7 dicembre – festa di Sant’Ambrogio, patrono di Milano – al quale, per la prima volta da quanto è stato eletto presidente, ha partecipato anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Al Presidente della Repubblica sono stati tributati un lungo applauso e la grande ovazione del teatro. Finora Mattarella aveva solo assistito, infatti, al concerto per i 150 anni dalla nascita di Arturo Toscanini. Nel palco reale – insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala, padrone di casa, e al presidente della Lombardia Attilio Fontana – erano seduti anche il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli.

L’affetto che Milano ha dimostrato per il presidente è stato riassunto dal sindaco Sala: “Milano vuole molto bene a Mattarella, abbiamo bisogno di Mattarella e dimostriamo vicinanza al Presidente della Repubblica”.

Elegantissimi, il vicepresidente Sala e l’assessore Eleonora Frigerio sono stati immortalati dai fotografi di tutto il mondo. Non era la prima volta per loro alla Scala. La coppia di Carate Brianza aveva già presenziato alla inaugurazione della stagione lirica.