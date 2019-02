Faceva il dentista ma non aveva la laurea: denunciato un odontotecnico di Besana Brianza.

Contestato l’esercizio abusivo della professione

Un 57 enne odontotecnico è stato denunciato dai carabinieri di Besana e del Nas (Nucleo antisofisticazioni) per “esercizio abusivo della professione di odontoiatra”. I militari hanno ispezionato il suo studio” Dental 32″ di Besana Brianza, dove a quanto emerso si spacciava per dentista. I militari, insieme ai colleghi del Nas di Milano, sono arrivati a lui a seguito di un’indagine coordinata dal Pubblico Ministero di Monza Carlo Cinque. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo da quanto tempo il professionista esercitava abusivamente e quanti e quali clienti ha trattato. Di certo, come appurato i militari, il besanese curava carie e operava pazienti ma non si era mai laureato in Medicina e poteva vantare solo il diploma come tecnico delle protesi dentarie.