Falò di Sant’Antonio a Cesano Maderno: permesso negato

Oggi, domenica 19 gennaio, negli oratori Don Bosco di Cesano centro e San Pio X di Molinello era previsto il tradizionale falò di Sant’Antonio.

Ieri l’oratorio Don Bosco ha comunicato la calcellazione dell’evento: “Il falò, previsto per domemica 19 gennaio 2020 è stato rinviato a data da destinarsi a seguito di ordinanza del sindaco per gli elevati valori di PM10 nell’aria”. L’oratorio Don Bosco avviserà nelle prossime settimane la data di svolgimento del falò rinviato, che si svolgerà solo in caso di condizioni atmosferiche favorevoli. Cancellata l’intera festa: non sarà attivo nemmeno il servizio ristoro.

Festa (anche senza falò) a Molinello

All’oratorio di San Pio X a Molinello la festa si farà, invece, anche senza il falò. La Polizia locale a inizio settiamana ha negato l’autizzazione allo svolgimento della manifestazione per via del divieto introdotto da Regione Lombardia “di combustione di residui vegetali nei Comuni posti a quota inferiore a 300 metri sul livello del mare, dal 1 ottobre al 31 marzo”. Il falò è stato quindi rinviato, come a Molinello. Restano confermati però l’animazione, i giochi e la merenda. La festa sarà aperta dall’arrivo in oratorio della biciclettata dalla chiesa di San Bernardo di Cassina Savina.