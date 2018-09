Ai nastri la sedicesima edizione di “Fantastiche Matite”. Dal 6 al 28 ottobre a Seregno torna la rassegna degli illustratori organizzata dalla biblioteca civica e dedicata quest’anno all’opera di Bimba Landmann.

In mostra una trentina di illustrazioni originali

“L’unicorno dal corno d’oro”, “L’incredibile viaggio di Ulisse”, “Alla ricerca del Sacro Graal”. E’ un mondo onirico, tutto dedicato ai più piccoli, quello dell’illustratrice milanese, autrice di letture per bambini di grande successo, che sarà protagonista della rassegna. In mostra presso la galleria Ezio Mariani ci saranno una trentina di tavole originali della Landmann inserite in un percorso espositivo che mette in relazione i diversi linguaggi utilizzati dall’artista attraverso tre aree tematiche: l’immaginario fantastico, il mondo epico e mitologico, la storia dell’arte.

L’inaugurazione è fissata per sabato 6 ottobre

L’esposizione, che verrà inaugurata sabato 6 ottobre alle 17, sarà quindi aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30. Ingresso gratuito. Sono anche in programma visite guidate per le scuole, letture e laboratori. Per informazioni sulle attività e prenotazioni telefonare allo 0362/263209 o consultare il sito www.fantastichematite.it.