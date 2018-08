Hai urgenza di reperire medicine, ma sono passate le 20? Niente panico, dal primo settembre la farmacia di turno a Seregno sarà infatti attiva anche la sera, fino alle 23. L’estensione dell’orario di servizio è stata decisa dal tavolo di confronto tra Amministrazione comunale e farmacisti.

Il turno notturno era stato sospeso a giugno

La sospensione del servizio notturno era avvenuta lo scorso giugno con la riorganizzazione dei turni e l’”accorpamento” delle farmacie di Seregno e Lissone. “Per rispondere alle esigenze dei cittadini ho deciso di sottoporre l’idea ai farmacisti che hanno dato la loro disponibilità, garantendo così l’apertura della farmacia di turno fino alle 23”. Ha spiegato il sindaco di Seregno Alberto Rossi.

“Per noi è stato uno sforzo importante perché questo ampliamento richiede un forte impegno economico e organizzativo”. Commenta Giuseppe Masera, coordinatore delle farmacie di Seregno. “Ma lo abbiamo fatto con convinzione, nella consapevolezza che la farmacia sia un presidio sanitario sul territorio e un punto di riferimento per il cittadino”.

L’esperimento durerà fino a primavera

Incassata venerdì scorso l’autorizzazione dell’ATS Brianza, da sabato le undici farmacie di Seregno (di cui tre comunali) partiranno con l’orario serale. Orario che sarà attivato in via sperimentale fino alla prossima primavera. “Valuteremo quali sono le esigenze dei cittadini nella fascia oraria notturna e decideremo se mettere a sistema il nuovo orario”, precisa Masera.

“Con i farmacisti abbiamo anche discusso dell’ipotesi di promuove insieme incontri di informazione e di orientamento durante i fine settimana nelle farmacie”. Aggiunge il sindaco. “Non dobbiamo, infatti, dimenticare che quello fornito dai farmacisti è un servizio perché il farmaco non è un bene di consumo qualsiasi. Per questo dobbiamo contribuire a sviluppare una cultura del farmaco attraverso la presenza di farmacie sul territorio e, soprattutto, la comunicazione”.