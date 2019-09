Fate una dedica ai nonni, angeli custodi dei nipoti, in occasione della loro festa. Approfittate dell’opportunità che vi offriamo gratuitamente, c’è tempo fino a domenica sera.

Fate una dedica ai nonni

“Auguri ai nostri nonni, unici e speciali” e poi: “Vi voglio un bene grande come il mondo”, “Cari nonni, con voi è sempre festa”. Sono solo alcune delle tante, tantissime dediche che ci avete inviato in occasione della Festa dei nonni, accompagnate da una fotografia di nonni e nipoti. Per consentire anche ad altri nipoti di fare gli auguri o una dedica al nonno e alla nonna abbiamo deciso di posticipare l’invio delle fotografie di un paio di giorni, dando tempo fino alla mezzanotte di domenica 29 settembre.

Gli auguri sul giornale

La partecipazione all’iniziativa è semplice e gratuita. E’ attivo il sito www.tantiaugurinonni.it: cliccando su “INVIA SUBITO LA FOTO!” si potrà caricare l’immagine dei nonni con i nipoti e scrivere una dedica speciale per loro (fino alla mezzanotte di domenica 29 settembre).

Poi foto e dedica verranno pubblicate su Giornale di Monza, Giornale di Desio, Giornale di Seregno, Giornale di Vimercate e Giornale di Carate, martedì 1 ottobre.

Nonni da prima pagina

Ma non finisce qui, perché questi auguri valgono doppio! Oltre alla pubblicazione sul giornale si riceverà via mail, l’1 ottobre, la prima pagina del giornale personalizzata con la foto inviata tramite il sito. Un dolce regalo da incorniciare e appendere in bella vista.

TORNA ALLA HOME