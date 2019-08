Ferragosto a Desio: ecco cosa fare per chi rimane in città. L’Amministrazione comunale organizza il consueto pranzo del 15 agosto. Il 14 invece anguriata per tutti. Ecco come iscriversi.

L’estate in città, specie ad agosto, può risultare particolarmente lunga e noiosa. Già da diversi anni ormai le varie Amministrazioni comunali si sono organizzate per mantenere vive le città anche quando la maggior parte dei residenti raggiungono le località di villeggiatura.

La città di Desio quest’anno propone iniziative anche nei giorni del 14 e 15 agosto. In particolare a Ferragosto, alle ore 12.30 all’Eurotaverna di via Lavoratori Autobianchi, 1 verrà organizzato il consueto pranzo, aperto a tutti. Dopo il pranzo, dalle 14.30 alle 18, è previsto un pomeriggio di musica dal vivo con ballo liscio e alle 16.30 sottoscrizione a premi e brindisi con torta e spumante.

Come iscriversi

Le iscrizioni devono pervenire entro il 9 agosto. Come ogni anno è possibile iscriversi presso il centro ricreativo «Il Girasole» (via San Pietro, 14). La quota di partecipazione è di 15 euro per i residenti, 25 euro per i non residenti, 10 euro per i bambini dai 3 ai 9 anni (residenti e non).

Anguriata per tutti

L’«antipasto» del «Pranzo di Ferragosto» è in programma il giorno prima, martedì 14 agosto alle ore 16.30, al centro ricreativo «Il Girasole» dove ci sarà una anguriata aperta a tutti.