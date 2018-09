Per la Festa dei Nonni scende in piazza l’Unicef con i giochi di un tempo. I nonni, si sa, sono i preziosi angeli custodi dei nipoti. E così per la festa a loro dedicata si mobilita l’organizzazione che si occupa dei diritti dell’infanzia.

In vendita trottole, yoyo e domino in legno

I gazebo dell’Unicef saranno infatti presenti in varie piazze di Seregno nel prossimo fine settimana. Scopo dell’iniziativa è raccogliere fondi per i bambini che vivono in situazioni al limite della sopravvivenza nel mondo. I banchetti verranno allestiti per l’intera giornata in piazza Segni (sabato 29 settembre), in piazza Concordia (domenica 30 settembre) e in piazza Santa Valeria (29 e 30 settembre). I volontari cederanno, a fronte di un’offerta di 5 euro, i giochi in legno dell’Unicef: trottola, yoyo e domino.