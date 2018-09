Festa della Madonnina, weekend pieno per i veranesi.

Tanti appuntamenti ai giardini San Daniele Comboni

Festa della Madonnina, weekend pieno per i veranesi. Un altro weekend di grande festa e tanta partecipazione ai giardini San Daniele Comboni per la tradizionale Festa della Madonnina. Tra musica, esibizione della Asd Ginnastica Pro Carate, ottima cucina e biciclettata, il fine settimana dei veranesi è stato davvero intenso.

Domenica alle 17, c’è stato poi l’ arrivo della Fiaccolata del sospiro da Cremona che ha coinvolto una settantina di ragazzi. Seguitissima anche la tombolata che si è svolta in serata. La festa si chiuderà l’ 11 settembre, con la gara di burraco, promossa dal Gruppo missionario. (Per adesioni contattare 334/3605786 e 335/7253319).