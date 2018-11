Festa dell’albero 2018: a Cesano Maderno piantati 180 alberi.

Il maltempo non ha fatto desistere i partecipanti alla Festa dell’albero tenutasi sabato mattina presso l’area verde di via Umbria, quartiere Sacra Famiglia di Cesano Maderno. Presenti all’evento l’associazione “Noi per Cesano”, i volontari della Lipu, l’associazione Sacra Famiglia, l’Auser e la cooperativa Solaris. Armati di pale e carriole, sotto la pioggia, i volontari (tra i quali anche i consiglieri comunali Leonardo Guanziroli e Nadia Speronello) hanno piantato ben 180 alberi e arbusti autoctoni tra aceri, querce, carpini, frassini, tigli, olmi, cornioli, biancospini, rose canine e viburni.

“Una Cesano più verde e con l’aria più pulita”

Ha fatto capolino anche l’assessore all’Ambiente, Salvatore Ferro: “La Festa dell’albero unisce utilità pratica e valore simbolico perché, se da un lato la messa a dimora di 180 esemplari costituisce un piccolo tassello a livello globale, dall’altro è carico di significato perché testimonia l’impegno dell’Amministrazione a proseguire sulla strada intrapresa per una Cesano più verde e con un’aria più pulita”. Il presidente di “Noi per Cesano“, Salvatore Colombo, ha tenuto a sottolineare l’importanza del verde in città: “Il nostro obiettivo è riqualificare il paese ripopolandolo di alberi, che offrono dei servizi di grande valore come quello di contrastare le isole di calore. Sono dodici anni che riproponiamo questo evento e finora grazie al supporto del Comune abbiamo riforestato 30mila metri quadri piantando ben 4mila alberi. Cerchiamo di arginare l’urbanizzazione sfrenata mettendo il verde al primo posto: è più difficile che un’area boschiva sia edificata”.

L’impegno di “Noi per Cesano” continua

Tanti progetti per il prossimo anno bollono in pentola per “Noi per Cesano”: “Abbiamo in mente di lavorare con le scuole – spiega ancora Colombo – in un progetto didattico di sensibilizzazione sul verde, soprattutto in questo momento in cui si è coscienti delle conseguenze del cambiamento climatico. Inoltre, la prossima area che riforesteremo sarà quella ex Busatto”, ha aggiunto. “Noi per Cesano” dal 28 al 30 novembre parteciperà al World Forum on Urban Forests a Mantova, evento di risonanza internazionale incentrato sulle aree verdi come protagoniste della riqualificazione urbana. Durante il Forum l’associazione cesanese proietterà un video girato con droni per mostrare gli interventi di riforestazione effettuati in città dal 2006 a oggi.