I vertici provinciali del Pd apriranno l’edizione targata 2019 della Festa Democratica dei circoli dell’alta Brianza, in programma dal 4 al 14 luglio al centro sportivo di via De Gasperi, a Besana.

Festa Democratica al via

Giovedì 4, alle 21, sul palco sono attesi Pietro Virtuani, segretario provinciale di Monza e Brianza; il segretario regionale Vinicio Peluffo; l’onorevole Gian Mario Fragomeli e il capogruppo in Consiglio regionale Fabio Pizzul. Accanto a loro, i sindaci dem del territorio.

Seguiranno altre dieci serate, divise tra musica, teatro e incontri. Tre questi ultimi. Lunedì 8 è atteso l’ex ministro Graziano Delrio; “La salvaguardia del nostro pianeta” sarà il tema al centro della serata di martedì 9. Se ne parlerà con Fabio Pizzul, il professor Stefano Malatesta, docente dell’università Bicocca, la meteorologa Serena Giacomin.

Mercoledì 10 sotto i riflettori finirà “La mobilità in Lombardia”. Interverranno Gigi Ponti, consigliere regionale; Alberto Viganò del comitato pendolari e Gian Mario Fragomeli.

Incontri, musica e buon cibo

Poi ampio spazio alla musica. I tributi ai Queen (venerdì 5), a Lucio Battisti (sabato 6), ai Nomadi (venerdì 12), ai Pooh (sabato 13). Domenica 7 luglio scenderanno in pista i ballerini della scuola di ballo Boogie Forever mentre giovedì 11 i ragazzi della civica #besana4future organizzano “Underground night”. Domenica 14, il gran finale con la Compagnia teatro instabile di Lissone che porterà in scena “Quater Stori in Dialet”, commedia con musica in dialetto brianzolo.

Ma la Festa democratica è anche sinonimo di buon cibo. Ogni sera, infatti, è previsto un piatto speciale, servito nell’area ristorante, bar e pizzeria: stinco, paella, spaghetti alle vongole, gnocchetti alla tirolese nel primo fine settimana. Da lunedì 8 a domenica 14: pizzoccheri, cotoletta, risotto alla monzese, paella, penne cacio pepe, casoncelli e gnocchetti alla tirolese.