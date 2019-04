Festa di primavera al rione Liate di Cesano Maderno.

Festa di primavera al rione Liate di Cesano Maderno

Un pomeriggio spensierato per le famiglie del rione Liate di Cesano Maderno. Tantissime famiglie domenica hanno partecipato alla consueta Festa di Primavera che, come ogni anno, segna l’apertura ufficiale del parchetto di via Dei Mille. Frittelle e musica hanno allietato grandi e piccini che si sono goduti la bella giornata di sole nella verde cornice del parco. Momento clou della festa l’arrivo di un simpaticissimo mago che ha coinvolto i più piccoli in buffi giochi di prestigio. “Quest’anno abbiamo organizzato una sottoscrizione con premi a tema pasquale: un uovo di cioccolato di tre chili, un coniglietto di cioccolato al latte e una cesta con cioccolatini” spiega a nome dell’Associazione Rione Liate Pinuccia Fumagalli. Il pomeriggio di festa si è concluso in allegria con la distribuzione dei premi.