Tanto entusiasmo alla Festa del gatto di Seregno presso il centro ambientale nel parco della Porada. Volontari e bambini hanno partecipato all’evento dell’associazione “Cani e mici per amici”.

Cento presenze nel centro ambientale alla Porada

Un centinaio di presenze, fra cui trenta bambini, ha preso parte alla Festa del gatto promossa dall’associazione locale “Cani e mici per amici”. I bimbi sono stati “truccati” da gatto, in seguito hanno partecipato al laboratorio di teatro realizzato da “Teatrando”. Infine hanno ascoltato con interesse le letture animate a tema, accompagnate dal flauto traverso.

La soddisfazione di “Cani e mici per amici”

“Siamo molto soddisfatti, è stato davvero un evento ben riuscito – commenta Alessia Resnati dell’associazione “Cani e mici per amici” – Anche noi non ci aspettavamo così tante adesioni e questo ci fa capire che l’interesse verso questi temi sta aumentando, così come la sensibilità verso gli animali che hanno più bisogno”.

I gattini aspettano un nuovo padrone

L’evento, in concomitanza della Festa nazionale del gatto del 17 febbraio scorso, è stato anche l’occasione per conoscere i gatti da adottare. “A tutte le persone che sono in cerca di un compagno peloso chiediamo di rivolgersi a noi perché abbiamo tre stupendi mici da far adottare (e-mail: caniemiciperamici@gmail.com, sito: www.caniemiciperamici.com).