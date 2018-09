Festa in Comune a Briosco per due freschi pensionati. Protagonisti Enrica Bernasconi e Antonio Viganò, rispettivamente messo notificatore e bibliotecario dal 1988.

Due freschi pensionati in Comune

Sindaco, assessori, consiglieri, colleghi ed amici si sono riuniti martedì sera, in sala consiliare, per salutare due pilastri del Comune freschi di pensione. Sono stati Enrica Bernasconi e Antonio Viganò, rispettivamente messo notificatore e bibliotecario dal 1988, i protagonisti del momento di festa organizzata primo di dare il via ai lavori del Consiglio comunale.

“Oggi testimoniamo la nostra stima ad Enrica, per le sue qualità umane e professionali” ha affermato il primo cittadino Anna Casati, consegnando gli attestati ai due ex dipendenti. “Grazie poi ad Antonio per la sua scrupolosa attività da bibliotecario e per le importantissime ricerche storiche”.