Festa patronale, oltre 500 alla Verano a tutta birra…

L’evento

Festa patronale, oltre 500 alla Verano a tutta birra… La prima grande novità inserita nel contesto della Festa Patronale 2018, ha avuto un gran successo, grazie anche alla giovane organizzazione dei ragazzi dell’oratorio sostenuti dalla collaborazione della storica associazione de “I Bocia” di Verano e l’impegno di numerosi volontari.

La serata all’insegna dello sport ha visto la partecipazione di oltre 500 persone lungo un percorso di 3 o 6

km con partenza dall’oratorio maschile in Via Umberto I, passaggio dalla piazza mercato, poi giù a tutta

birra dalla strada ecologica, proseguendo lungo la strada dei mulini e risalendo per la ripida salita fino alla

scalinata, tratto caratteristico del percorso che ha messo a dura prova anche i corridori più preparati.

L’evento si è aperto con una corsa di circa 1 km tutta dedicata ai ragazzi/e under 13 a cui è stata offerta la

possibilità di partecipare gratuitamente all’evento.

A seguire, alle 20 lo sparo d’inizio ha decretato il via della gara adulti che ha visto nelle prime file lo

scatto dei 214 atleti che divisi in 4 categorie, master e assoluti, uomini e donne, si sono sfidati lungo il

percorso di 6 km, seguiti da un lungo serpentone di famiglie e gruppi, per una camminata in compagnia

con i propri amici a 4 zampe.

I più veloci

Il più veloce degli assoluti uomini è stato Fabio De Angeli che ha concluso il giro con il tempo di 21’07’’,

seguito al 2° posto da Roberto Di Miccoli (21’22’’) e Mattia Parravicini per l’ultimo gradino del podio con il

tempo di 21’54’’.

Per le donne categoria assoluti invece la vincitrice è risultata Giulia Merola con il tempo di 25’26’’, seconda

classificata Chiara Fumagalli (26’25’’) e terza classificata Lia Pozzoli (27’58’’).

Passando alle categorie master, per gli uomini hanno conquistato il podio Francesco Colombo (23’45’’),

Daniele Martinoli (23’49’’) e Stefano Lissoni (23’50’’), mentre per le donne sul gradino più alto Gloria

Frignoli (28’05’’), seguita da Antonella Lissoni (28’13’’) e per finire Angiola Conte (28’28’’).

Per gli altri partecipanti che fossero curiosi di vedere il proprio piazzamento, la classifica completa è

consultabile sul sito www.veranoatuttabirra.it insieme a tante foto.

Per concludere in bellezza la serata, all’arrivo tutti gli iscritti hanno trovato un ricco ristoro e hanno potuto

recuperare le energie con pasta, birra e tanta musica, in un’atmosfera di amicizia, divertimento e serenità.

La soddisfazione degli organizzatori

“Il primo ringraziamento di questo grande successo per la prima edizione va senza dubbio a tutti i

partecipanti che hanno valorizzato con la loro presenza il lavoro di tutti gli organizzatori che con impegno e

buona volontà hanno reso possibile l’evento. Non possiamo poi dimenticarci della Protezione civile, croce

Bianca e forze dell’ordine ordine che hanno garantito la sicurezza della manifestazione. E un grazie di cuore

ancora a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questa splendida serata”, hanno voluto precisare, invitando tutti all’edizione dell’anno prossimo.