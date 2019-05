Saranno circa 700 i bambini a partecipare alla festa conclusiva del progetto di educazione alimentare nelle scuole promosso dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in un centinaio di classi degli istituti della città metropolitana, della provincia di Monza e, per la prima volta, anche del Lodigiano.

Festa per 700 bambini dopo le lezioni dedicate al cibo

L’appuntamento è per lunedì 13 maggio alle 9.30 presso il Museo Diocesano di corso di Porta Ticinese 95 a Milano.

Nel corso della mattinata – spiega la Coldiretti interprovinciale – sarà allestita la mostra dei lavori preparati dagli alunni delle elementari e medie che hanno partecipato al concorso “Siamo ciò che mangiamo” al termine di uno dei sei progetti educativi proposti.

I temi

Le lezioni – precisa la Coldiretti – hanno riguardato: la filiera del latte e quella dei cereali, la stagionalità di frutta e verdura, l’etichettatura dei prodotti agroalimentari, il rapporto tra cibo e acqua e, infine, il benessere a scuola attraverso fiori e piante.

Il programma della giornata

In programma, oltre alla premiazione degli elaborati migliori – conclude la Coldiretti – anche l’agrimerenda con prodotti a km zero, giochi e uno spettacolo dedicato ai temi affrontati durante le lezioni in classe.

Sono previsti inoltre due percorsi didattici affidati all’Associazione Florovivaisti di Milano, Lodi e Monza Brianza e al Consorzio Est Ticino Villoresi, dedicati rispettivamente alle erbe aromatiche e alla scoperta della rete di canali per l’irrigazione dei campi intorno alla metropoli.