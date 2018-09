Festeggia la maturità in un campo di volontariato. E’ la scelta di una giovane macheriese, Anna Signorini, appena tornata dal Mali.

Il suo viaggio della maturità lo ha dedicato al volontariato. Diplomata in Lingue al liceo linguistico Parini (voto 95/100), Anna ha preferito un campo di volontariato a una vacanza con le amiche. Una scelta che rifarebbe.

La decisione

“L’Africa mi ha sempre attirata particolarmente – racconta Anna – Soprattutto dopo l’incontro con una suora del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) di Monza che è venuta nella nostra scuola a parlarci della sua comunità in Camerun. Così a febbraio ho iniziato a cercare su Facebook e ho trovato l’associazione “Un altro mondo onlus” di Sesto San Giovanni che dal 2000 organizza campi di volontariato in Africa. Reclutano volontari per svolgere varie attività nelle scuole come spazi gioco, centri estivi, corsi di inglese”. Contattata l’associazione, Anna si è offerta volontaria ed è partita il 9 di agosto insieme ad altri 4 volontari.

