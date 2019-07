Esordio da tutto esaurito per il Festival Bandistico Internazionale di Besana. Ieri, mercoledì, la prima serata della 18esima edizione ha richiamato nel parco di villa Filippini il pubblico delle grandi occasioni. Sul palco sono saliti i padroni di casa: la banda della città e la formazione giovanile. In tarda serata, spazio al dopofestival con gli Hotrod.

Musica fino a domenica

Il programma è ancora molto ricco. Tante sono le attività e le sorprese, partendo dalla presenza di formazioni di eccellenza nazionali e internazionali, tra le quali spiccano i Mnozil Brass, un gruppo di funambolici ottoni conosciuti in tutto il mondo, che si esibiranno questa sera, giovedì, con lo spettacolo “Gold”. Sono attisi poi la Symphonic Band Májovák Karviná della Repubblica Ceca; l’Orchestra Fiati Val d’Isonzo; la Banda de “I Martinitt” e molti altri.

Oltre ai concerti serali, il ricco palinsesto prevede più di 25 eventi: dai concerti in seconda serata, alla sfilata domenicale, fino agli aperitivi e ai picnic musicali.

Anche per i più piccoli non mancano certo occasioni, con molte iniziative pensate apposta per loro, come i laboratori di propedeutica musicale. Insomma, ce n’è per tutti i gusti in una settimana all’insegna della buona musica e del divertimento.

L’Associazione Musicale Santa Cecilia di Besana, con questo immenso sforzo organizzativo, vuole promuovere la musica non solo come momento di svago, ma anche come strumento per la crescita culturale e sociale del territorio, di scambio di esperienze tramite un linguaggio comune.

Il programma