Ultime due serate per la Fiera di Rogoredo, a Casatenovo. Dopo un weekend baciato dal sole e da temperature gradevoli, la kermesse propone il gran finale. Ecco il programma.

Numerosi eventi alla Fiera di Rogoredo

Siamo ormai quasi giunti al termine dell’annuale fiera zootecnica, che è stata allestita nell’omonima frazione di Casatenovo e ha ottenuto, anche quest’anno, un grande successo. Questa 69esima edizione è stata oggetto di grande entusiasmo da parte dei residenti ed è stata caratterizzata, come di consueto, da un grande afflusso di partecipanti, che si sono cimentati in diverse attività, pensate sia per gli adulti che per i più piccoli. Per questi ultimi due giorni gli organizzatori hanno ancora in serbo numerose proposte che comprendono la partecipazione di animali dedicate a sport e intrattenimento.

Il programma di oggi

Dalle 17 di oggi, lunedì 5 agosto, il mago Tornadò si esibirà per i bambini in uno spettacolo di magia, mentre gli animali saranno protagonisti alle 18 della “sfilata a sei zampe” e alle 22.30 della staffetta a squadre, in cui saranno accompagnati da bambini e adulti. Alle 20.30 avverranno la premiazione e l’estrazione delle tessere, in cui saranno proclamati i vincitori di tre buoni spesa da 200 euro ciascuno, mentre il “cabaret equestre” delle 21.30 sarà accompagnato dalla musica di Paolo&Gloria.

Il gran finale di martedì

Domani, martedì 6 agosto, la serata inizierà dalle 18, quando verranno aperti stand commerciali, ristorazione, giochi gonfiabili e mercatino hobbisti. Dalle ore 21.30 sarà suonata musica anni 70/80/90 dal vivo e la Fiera si chiuderà con uno spettacolo pirotecnico. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro, gratis per chi ha sottoscritto la tessera. Esibendo il biglietto d’ingresso o la tessera si potrà inoltre beneficiare di uno sconto di 2 euro nei ristoranti Il Trifoglio e Pizzeria del Don.