Religione, cultura, tradizione, animali, macchine agricole. E poi, ancora, folklore, bancarelle e i sapori della Brianza. Sono gli ingredienti della Fiera di Santa Caterina 2019, arrivata quest’anno alla sua centoventiseiesima edizione.

Fiera di Santa Caterina 2019

L’appuntamento, come tradizione vuole, è fissato per lunedì 25 novembre, nel cuore della città, organizzato dal Comune in collaborazione con la Comunità pastorale, le realtà associative e il patrocinio della Regione.

Religione e cultura

La tradizione racconta che fin dalla metà del 1400 venivano celebrate «cinque messe, di cui una in canto e con le candele d’uso». Per questo anche oggi la Parrocchia onora la festa in linea con gli obblighi degli inizi. Lunedì, quindi, ci si riunirà in preghiera nella chiesetta di Santa Caterina alle 8,30, alle 15 e alle 18. Dalle 9 sarà possibile baciare la reliquia di Santa Caterina. Alle 10,30, in Basilica romana minore, la messa solenne con l’accensione del pallone simbolo del martirio.

Nella serra di villa Filippini si potrà visitare la mostra fotografica legata a «Ul Tacuin 2020», il calendario che quest’anno la Pro loco dedica a Vergo Zoccorino. Spostandosi nel parco, dalle 9 alle 18, un viaggio indietro nel tempo grazie alla rievocazione degli antichi mestieri della cultura contadina brianzola. Negli spazi della villa merita una sosta l’esposizione di pittura «Omaggio a Walter Lazzaro», allestita dall’associazione Amici dell’Arte di Aligi Sassu. Infine, alle 15,30, il cortile della biblioteca farà da cornice al concerto della Banda giovanile dell’Associazione musicale Santa Cecilia.

L’esposizione di animali

Pecore, bovini, asini, capre e volatili da cortile: una vera calamita per i più piccoli l’esposizione degli animali degli allevatori del territorio nel parco di villa Filippini, dalle 9 alle 18. In piazza Cuzzi, invece, si ammireranno le macchine agricole grazie a Luca Perego.

Fiera e folklore

Non mancheranno di certo le bancarelle. Si snoderanno tra le vie del centro, intervallate da spettacoli di clowneria itinerante, piccoli spettacoli e giochi per i bambini in piazza Corti.

Anche chi è in cerca di prelibatezze sarà soddisfatto. Trippa, salame cotto e lenticchie saranno pronti nella sede de «I Settecolli» di via Viarana, grazie all’impegno di Associazione musicale Santa Cecilia e Centro anziani, e dagli Alpini, in via Ferrario, con tanto di polenta taragna e vin brulé.

Per un pò di shopping gastronomico, appuntamento, a cura della Pro loco, con i produttori agricoli locali nel parcheggio di via Dante 13. Per i più golosi, dalle 9,30, in villa Filippini sarà servita la torta paesana, il celeberrimo «turtum». Non è finita: ci saranno anche le degustazioni da «Il Cafferino» (salame cotto), «Il Cortile dei Sapori» (risotto alla monzese), «I Portici» (trippa), «Perché Sì» (pizzoccheri).

Serata finale

E’ arrivato alla 34esima edizione il concorso «La più buona torta paesana», reso possibile dalla famiglia Corti. I partecipanti dovranno consegnare i loro dolci al cineteatro Edelweiss, dalle 9 alle 12, dalle 14,30 alle 16,30. Alle 20,30, la serata finale presentata da Gigi Galbiati.

Cortometraggio contro la violenza sulle donne

Lunedì sarà proiettato nella sala conferenze di villa Filippini la mattina, dalle 10 alle 12; nel primo pomeriggio, dalle 14 alle 15; al tramonto, dalle 16 alle 17.30, il cortometraggio #allunitedforwomenstrength. Si tratta di un video interpretato, diretto e prodotto dai giovani di Besana che verrà proiettato proprio il 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Il banchetto della Comunità Terapeutica per adolescenti

Anche la Comunità Terapeutica per Adolescenti di Besana, insieme ad altri Servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, parteciperà alla Fiera di Santa Caterina a Besana Brianza, con un banchetto di manufatti creati con i ragazzi della Comunità.

“Attraverso una semplice bancarella – spiegano Paolo Della Casa, neuropsichiatra responsabile della Comunità, ed Elena Grassi, Coordinatrice- vogliamo dare piena visibilità, anche sul territorio, una realtà di cura per gli adolescenti che, silenziosamente, opera da oltre 30 anni”.