Un giorno indimenticabile per il campione caratese Filippo Tortu che ha ricevuto oggi dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Suo il record sui 100 metri. E’ il primo italiano della storia sotto i 10 secondi.

Filippo Tortu è Cavaliere della Repubblica “L’emozione più grande”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito oggi al Finanziere Filippo Tortu, campione europeo outdoor e vicecampione mondiale all’aperto dei 100 metri, l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Il velocista caratese delle Fiamme Gialle, che il 22 giugno 2018 a Madrid ha corso i 100 metri in 9”99, ha ricevuto l’onorificenza a Palazzo Chigi, nella Sala degli Arazzi, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

Commosso il giovane campione di Carate Brianza. Ecco le sue prime dichiarazioni:

“Sono davvero emozionato e onorato di questo riconoscimento, che, a mio avviso, non può essere paragonato a nessun risultato sportivo o medaglia conseguita. Non me lo aspettavo e mi riempie di orgoglio come italiano, finanziere e atleta essere insignito del Cavalierato della Repubblica. Grazie ai valori con i quali la mia famiglia mi ha cresciuto, ho sempre inteso lo sport come un modo per rappresentare nel mondo il nostro Paese. Da oggi mi sento di avere una responsabilità in più e sono fiero di poter avere questo ruolo nel mondo”.