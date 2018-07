Il caratese Filippo Tortu, primatista nazionale dei 100 metri piani, è stato premiato a Palazzo Chigi.

Il campione di Costa Lambrio ha ricevuto la medaglia della Presidenza del Consiglio

Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha consegnato al ventenne – che vive a Carate nella frazione di Costa Lambro – la medaglia della Presidenza del Consiglio, come riconoscimento per il record che il giovane atleta delle Fiamme Gialle ha stabilito il 22 giugno scorso. Filippo Tortu è diventato l’uomo più veloce d’Italia, dopo avere ricoperto i 100 metri in 9″99, durante il Meeting di atletica leggera, a Madrid cancellando il record di Pietro Mennea.

Il Sottosegretario Giorgetti: Riconoscimento a un’impresa storica

La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala degli Arazzi, a Palazzo Chigi. “Quando ho appreso la notizia del record – ha detto Giorgetti – mi sono chiesto cosa fare. Credo sia giusto dare un riconoscimento formale e ufficiale a un’impresa storica”. Erano presenti alla cerimonia il ministro dell’Economia, Giovanni Tria; il comandante della Guardia di finanza, Giorgio Toschi; il presidente della Fidal, Alfio Giomi; il comandante del Cs Guardia di finanza, generale Raffaele Romano; il comandante del gruppo polisportivo Fiamme Gialle, colonnello Vincenzo Parrinello; il papà e tecnico dell’atleta, Salvino Tortu e il presidente del Coni, Giovanni Malagò.