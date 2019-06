Filippo Tortu torna in pista in Norvegia a Oslo per il riscatto dopo la gara dei 200 metri al Golden Gala di Roma.

Atletica: quinta tappa della Diamond League

Il velocista caratese, atleta delle Fiamme Gialle, sarà protagonista questa sera – giovedì 13 giugno – ai Bislett Games, quinta tappa della Diamond League 2019 di atletica leggera. Tortu, reduce dal 20” e 36 corso sui 200 metri al Golden Gala di Roma, si trova già in terra scandinava per tornare a misurarsi sui 100 metri: il primatista italiano (9” 99), capace di uno strepitoso 9” 97 ventoso a Rieti un paio di settimane fa, cercherà di mettersi in luce dopo la serata nella Capitale.

Un’altra sfida stellare per il talento di Costa Lambro. Il 20enne se la dovrà vedere con gli statunitensi Chris Coleman e Michael Rodgers ma anche i britannici Reece Prescord e Chijindu Ujah oltre all’ivoriano Arthur Cissé e al giapponese Yuki Koike.

Condizioni meteo non favorevolissime, dal momento che a Oslo piove, come ha testimoniato Filippo Tortu in una story pubblicata su Instagram, in cui ha improvvisato uno scatto con l’ombrello, sulle note di “I’m singing in the rain”.

La gara sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, a partire dalle ore 20.