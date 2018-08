Finale miss Lombardia, Limbiate e la Brianza fanno il tifo per Laura Bevilacqua. Questa sera a Corte Franca, nel Bresciano, la bella 19enne sarà in gara per le selezioni regionali del concorso di Miss Italia

Limbiate fa il tifo per Laura

Ci sarà anche un po’ di Limbiate questa sera, sabato 25 agosto, alla finale di miss Lombardia. Il concorso si svolgerà al Golf Club Franciacorta di Corte Franca, in provincia di Brescia. La 19enne Laura Bevilacqua, unica brianzola in gara, cercherà di conquistare il titolo regionale e di guadagnarsi un lasciapassare per la fase nazionale del concorso.

In finale 37 ragazze

In gara 37 ragazze ma otto sono già accreditate per le pre-finali nazionali grazie alle fasce conquistate nelle fasi precedenti, mentre Alice Saffioti Miss Milano 2018 è già una finalista e questa sera sarà solo ospite. Miss Italia Lombardia 2018 sarà incorinata dalla bellissima Alice Sabatini Miss Italia 2015. L’organizzazione della serata è curata da Rial Events di Alessandra Riva.

Ospiti speciali della serata

A rendere ancor più speciale la serata ci saranno alcune gradite ospiti: Miss Lombardia uscente, la bresciana Giulia Gatta che cederà la corona alla nuova Miss, Giulia Piscina Miss Equilibra Lombardia 2017 (Pavia). E ancora Sara Calabria pre-finalista nazionale nel 2017 (Brescia), Margherita Monforte pre-finalista nazionale nel 2014 (Legnano), Giulia Papotti finalista nazionale Miss Italia 2009 (Brescia).