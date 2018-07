Finalmente strisce pedonali in piazza Roma a Giussano.

Dopo mesi di attesa

Finalmente strisce pedonali in piazza Roma a Giussano. Ci sono voluti mesi di attesa e diverse segnalazioni, prima di intervenire, ma venerdì scorso, il passaggio pedonale in centro, è stato sistemato. A sollevare la questione, pubblicamente, è stato il consigliere del Movimento 5 Stelle, Luigi Stagno. Le strisce mancavano completamente in una delle due carreggiate, nella parte vicino alla banca, mettendo a rischio il passaggio dei pedoni dall’altra parte della strada.

Dopo i vari solleciti giunti agli uffici del comune, con un’ultima richiesta di sistemazione firmata dal grillino, nei giorni scorsi, sono arrivati gli addetti a sistemare.