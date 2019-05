Fine maggio tormentato dall’instabilità. Le previsioni meteo per il fine settimana prevedono ancora rovesci al Nord. E la prossima settimana non andrà meglio.

Previsioni meteo per il fine settimana

Non c’è pace in questo maggio del tutto insolito a livello meteorologico. Il weekend – sottolinea l’esperto meteo Christian Brambilla – sarà all’insegna di una certa variabilità, avremo perciò un mix di sole, nuvole, con rovesci e/o temporali sparsi specie sui monti, zone laghi ed alte pianure. Temperature nella norma.

Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, assisteremo ad un aumento delle nuvole anche in pianura. Tra metà e tardo pomeriggio locali rovesci e/o temporali dapprima su zone pedemontane, in discesa in serata anche localmente sulle alte pianure. Temperature massime sui 23/24 gradi.

Previsioni per domani, sabato

Domani il cielo sarà irregolarmente o parzialmente nuvoloso fino a metà mattina, non si escludono rovesci o temporali nelle zone dei laghi e sulle alte pianure al primo mattino. Durante le ore centrali della giornata mix di sole e nuvole. Da metà pomeriggio sui monti, laghi ed alte pianure possibili temporali a macchia di leopardo, con locali grandinate. Temperatura massime sui 22/23 gradi.

La situazione domenica

Domenica: al mattino ancora un po di nuvolosità specie sui monti ed alte pianure. In giornata più soleggiato. Tra il tardo pomeriggio e la sera locali temporali e/o rovesci in discesa dai monti su laghi e alte pianure. Temperature stazionarie.

Altre piogge la prossima settimana

La nuova settimana dovrebbe partire molto instabile, con piogge sparse e qualche temporale da Nord a Sud. Per il tanto sospirato arrivo dell’alta pressione, con tempo più stabile, bisognerà probabilmente attendere i primi di giugno.