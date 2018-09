Finisce subito l’avventura in tv per il pasticcere veranese.

Fuori da Bake Off Italia

Finisce prima ancora di cominciare l'avventura televisiva del commesso aspirante pasticcere, Massimiliano Desolei, 49 anni.

Il veranese venerdì sera ha fatto il suo debutto davanti alle telecamere di Bake Off Italia, per la prima puntata del reality, ma dopo aver preparato una torta paradiso – «troppo asciutta» secondo i giudici – e una torta rovesciata alla banana, meno buona di quella della sua sfidante – è stato costretto ad uscire dalla sfida. Esperienza intensa, ma breve che ha comunque regalato grandi emozioni e soddisfazioni.

