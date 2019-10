Fino a Verona con la Cento miglia dell’Auto moto club Brianza storica.

Fine settimana intenso per l’Auto moto club Cesano Maderno Brianza storica rinato nel 2010 sulla scia di un gruppo che ha iniziato la sua storia negli anni Trenta. In cinquanta domenica hanno partecipato alla classica “Cento miglia della Brianza”, con partenza alle 6.30 da piazza Procaccini di Cesano Maderno e arrivo dopo circa tre ore a Villafranca di Verona per la visita guidata al museo Nicolis, scrigno della storia dei mezzi di trasporto degli ultimi due secoli.

Primo traguardo Castiglione delle Stiviere, seconda tappa Valeggio sul Mincio, terza e ultima Villafranca. Durante il pranzo, la consegna delle pergamene a tutti i partecipanti. “La nostra Cento miglia – così il presidente Umberto Beggio – è una rievocazione di gite effettuate negli anni Cinquanta dai nostri predecessori. Una grandissima emozione riproporle”.