“Miglioreremo questo stadio per renderlo all’altezza di una squadra professionistica”. Lo ha detto il sindaco Luca Veggian, ospite della presentazione della stagione 2018-2019 della Folgore Caratese.

Stagione 2018-2019

Giovedì pomeriggio nell’Aula Magna dell’Istituto Clinico di Verano – Policlinico di Monza, il presidente Michele Criscitiello ha presentato la formazione e il team per la nuova stagione in serie D della squadra bianco-azzurra in attesa di vederla all’opera nel triangolare di lusso della Sportitalia Cup in programma il 4 agosto contro Parma e Sassuolo. Alla presentazione erano presenti il sindaco di Verano, Massimiliano Chiolo e il primo cittadino di Carate, Luca Veggian.

Una società che porterà alto il nome di Carate

“Abbiamo una società strutturata in maniera professionistica, ora occorrerà migliorare lo stadio di Carate Brianza. Sono sicuro che con il dialogo e l’unione di intenti la nostra comunità avrà un impianto sportivo adeguato a quella che è la portata della Folgore Caratese. Sono certo che questa società continuerà a portare in alto il nome di Carate Brianza in giro per l’Italia”, le parole del sindaco Veggian.

Parole di elogio per la Folgore Caratese sono arrivate anche dal primo cittadino di Verano. “Ho apprezzato con orgoglio la crescita di questa società sportiva che può avvalersi di un centro sportivo all’avanguardia, oggi Centro Tecnico Federale Figc”.