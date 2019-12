Forza Italia ha presentato a Milano la nuova segreteria regionale: nella squadra giovane ci sono anche i brianzoli Luca Veggian e Adriano Corigliano.

Forza Italia: il 24 gennaio 2020 da Monza al via il tour del partito

Il cuore azzurro di Forza Italia batte forte in Lombardia per rilanciare l’Italia e l’Europa ripartendo da un nuovo modello di partito. Per la prima volta a Milano, a Palazzo delle Stelline, di fronte agli amministratori nazionali, locali e militanti, è stata presentata la nuova struttura organizzativa regionale di Forza Italia in Lombardia. Il nuovo modello lombardo prevede un organo di coordinamento, la segreteria Regionale, composta da coordinatore, vice Coordinatore e da 24 membri con deleghe operative e 2 segretari organizzativi completano la squadra. Una segreteria giovane, l’età media è di 35 anni, con esperienza con tanti sindaci e amministratori di lungo corso e partecipata da tante donne, più di un terzo dei membri.

Della nuova squadra regionale a fianco del coordinatore, l’eurodeputato Massimiliano Salinic’è il caratese Fabrizio Sala, vice-commissario regionale e vicepresidente di Regione Lombardia. Due i brianzoli: il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian, 35 anni, già coordinatore FI Giovani della provincia di Monza e Brianza (con deleghe a ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione) e Adriano Corigliano, vicesindaco e assessore a Giussano, 33 anni che ha avuto la delega agli enti locali.

L’innovazione del partito è anche digitale: una piattaforma consentirà lo scambio di informazioni e buone prassi tra amministratori azzurri mentre un giornale online consentirà ai rappresentanti del partito di condividere direttamente con i cittadini eventi e news raggiungendo capillarmente il territorio dove operano.

“E’ un onore essere a capo della Segreteria Regionale della Lombardia – ha affermato l’eurodeputato Massimiliano Salini, Coordinatore Regionale di Forza Italia Lombardia – una responsabilità importante per dare un nuovo passo al partito, sia in Italia che in Europa. Sono convinto – ha poi proseguito – che ci sia uno spazio moderato da presidiare a cui dobbiamo guardare e che non può essere affascinato da Italia Viva e Renzi che sono la causa di questo governo disastroso. La Lombardia è il motore economico del nostro Paese ed è una importante regione europea costellata di amministratori del nostro partito, esempio di buona prassi di governance del territorio. I risultati si misurano partendo dal territorio: una struttura organizzativa semplice, dinamica e giovane è quello che ci serve per governarlo nell’interesse dei cittadini e delle imprese”.

“Siamo pronti per un nuovo anno pieno di sfide: il 2020 inizia con il tour nelle Province della Lombardia che partirà da Monza il 24 gennaio e si concluderà l’8 maggio a Milano proiettandoci verso la grande sfida di Milano 2021” ha concluso il Coordinatore Regionale lombardo Massimiliano Salini, intervenuto oggi all’evento regionale a Palazzo delle Stelline.

