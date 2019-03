“Fra me e te” per scoprire il mondo degli adolescenti. Al Consorzio Desio Brianza Marco Erba ha presentato il suo libro al termine di un percorso di formazione.

“Fra me e te” un libro che parla agli adolescenti

Il progetto educativo del Cfp del Consorzio Desio – Brianza si fonda sui principi del sapere, saper fare ma anche saper essere, per sottolineare il valore educativo della Formazione professionale nell’ottica di uno sviluppo armonico e integrale della persona. Ecco che allora, nel corso delle annualità dei percorsi di operatore elettrico e operatore meccanico e durante il quarto anno di tecnico per l’automazione industriale, sono sempre più frequenti incontri e approfondimenti che vanno ad arricchire il percorso di studi canonico.

Un incontro di formazione

Nei giorni scorsi le classi seconde hanno potuto incontrare Marco Erba, autore del libro “Fra me e te”. L’incontro è stata la conclusione di un percorso realizzato tra novembre e gennaio, che ha previsto la lettura in classe del romanzo con attività legate ai passaggi più significativi del testo. “Fra me e te” parla del mondo degli adolescenti e delle loro contraddizioni, “un testo che ci fa comprendere come chi ci ostiniamo a chiamare diverso, in fondo, non è poi così tanto diverso da noi”.