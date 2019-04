“Frammenti di vetro nei vasetti”, Carrefour richiama insalata per riso prodotta nel Lecchese. Si tratta del lotto di condimento per riso in olio Grangusto a marchio Manzoni .

Frammenti di vetro nei vasetti

Il prodotto interessato è venduto in vasetti di vetro da 550 grammi (peso sgocciolato: 300 grammi) con il numero di lotto L0614P146 e il termine minimo di conservazione 15/06/2020. L’insalata per riso richiamata è stata prodotta da Linea Azzurra Srl nello stabilimento di via Piave 85, a Verderio, in provincia di Lecco.

Insalata per riso prodotta nel Lecchese

Nella nota riportata sull’avviso del 3 aprile, anche se pubblicato solo oggi, si legge che il ritiro si è reso necessario per la possibile presenza di frammenti di vetro. L’insalata per riso richiamata è stata prodotta da Linea Azzurra Srl nello stabilimento di via Piave 85, a Verderio, in provincia di Lecco.

Restituire subito le confezioni

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che hanno comprato il prodotto con il numero di lotto segnalato di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda all’indirizzo e-mail qualita@gruppo-manzoni.it.