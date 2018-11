Fratelli d’Italia in piazza contro la fattura elettronica. Domenica raccolta firme a Cesano Maderno, Besana e Giussano.

Mentre è atteso per venerdì 30 novembre l’ultimo incontro in Brianza dedicato agli imprenditori che hanno ancora dubbi sulla fatturazione elettronica, ecco invece che Fratelli d’Italia scende in piazza contro il provvedimento che, lo ricordiamo, diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2019.

Continua infatti la raccolta firme del gruppo provinciale che chiede a gran voce un rinvio della e-fattura, che dal prossimo anno diventerà obbligatoria non solo per gli imprenditori che lavorano con la Pubblica Amministrazione ma anche per i rapporti tra operatori economici (B2B) e con i consumatori finali (B2C).

Raccolta firme a Cesano, Besana e Giussano

“Dopo Lissone, Sovico e Seregno continua la raccolta firme – spiega il coordinatore provinciale Rosario Mancino – insieme al nostro deputato Paola Frassinetti. Domenica saremo in piazza a Cesano Maderno, Besana e Giussano”.