Fridays for Future: dibattito su clima e ambiente a Cesano Maderno.

Fridays for Future: dibattito su clima e ambiente

In questi mesi hanno riempito le strade, le piazze, i telegiornali e i social di tutto il mondo. Ora i ragazzi del movimento ambientalista Fridays for Future arrivano anche a Cesano Maderno, in occasione dell’incontro organizzato con il circolo cesanese del Partito Democratico coordinato dal segretario Chiara Calderoni. L’evento, fissato per sabato 19 ottobre, avrà luogo alle 18 nella sede di piazza Arese e vedrà la partecipazione di Nicolas Torri, giovane coordinatore del movimento Fridays di Monza, e Marco Violato, capogruppo Pd in Consiglio comunale.

Un dibattito aperto allo scambio con i presenti

Il dibattito, aperto allo scambio con i presenti, sarà moderato da Alberto Fascì, che commenta: “Il merito di questo movimento è quello di aver riportato al centro del dibattito pubblico il tema ambientale, dopo anni di silenzio. Molte persone stanno cambiando stile di vita e le istituzioni, soggette a pressione, sono spinte a prendere provvedimenti urgenti e applicabili su larga scala”. L’evento cesanese nasce dunque proprio dall’intento di rispondere a questa richiesta dei cittadini, per capire insieme cosa un’Amministrazione locale è chiamata a fare per la “casa di tutti noi”.