Furti nel parcheggio del nido: la Cooperativa scrive al Comune di Besana. La scorsa settimana a una mamma è stata rubata la borsa nella macchina mentre stava affidando il bimbo alle educatrici della struttura. Ma non è il primo caso.

Furti nel parcheggio del nido: la Cooperativa scrive al Comune di Besana

Dopo il furto di una borsa avvenuto la scorsa settimana nel parcheggio del nido Manganini di Vergo Zoccorino – frazione di Besana Brianza – la coordinatrice del nido comunale ha inviato, venerdì 15 febbraio, una lettera in Comune a Besana, per far presente la preoccupazione espressa dalle mamme a seguito dell’episodio ad opera di qualche malvivente.

Nella email inviata all’Amministrazione comunale il personale del nido, dopo aver ovviamente rimarcato l’importanza di non lasciare oggetti incustoditi in macchina mentre si accompagna i figli all’interno della struttura, ha anche sottolineato che l’idea che ci siano appostamenti di malintenzionati dove ci sono bambini, anche piccoli, ha destato molta preoccupazione sia al personale del nido sia ai genitori stessi.

La coordinatrice del nido a nome dello staff ha chiesto quindi all’Amministrazione comunale di vagliare eventuali interventi atti a prevenire questi spiacevoli episodi.

LEGGI ANCHE: Parcheggia per portare il bimbo al nido: sfondano il vetro dell’auto e rubano la borsa