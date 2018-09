La biblioteca comunale di Renate compie quarant’anni. Diverse le iniziative pensate dalla Commissione di gestione e dall’assessorato alla Cultura per celebrare l’importante traguardo raggiunto. Tra queste un concorso di scrittura creativa.

La biblioteca compie quarant’anni

Il concorso è mirato a “far emergere le emozioni legate alla lettura, ai ricordi di infanzia o di gioventù legate a tale mondo e al ruolo che gli insegnanti, i bibliotecari o semplicemente alcuni conoscenti hanno avuto nel processo di avvicinamento ai libri, descrivendo il processo attraverso il quale di è giunti all’amore per la lettura”, come recita il bando redatto dal Comune di Renate.

Due le sezione nelle quali si divide la competizione: una per i minorenni, l’altra per gli over 18. Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato composto da un minimo di 10mila ad un massimo di 20mila battute. Il tema è libero, a patto che il testo narrativo contenga rimandi alla lettura. La giuria di esperti designerà due vincitori per categoria (prevista la possibilità di premi speciali) che verranno premiati in occasione della consegna delle benemerenze civiche, in programma per il mesi di dicembre. Tutti gli elaborati degni di nota saranno inoltre inseriti in una sezione ad hoc dei siti del Comune e di BrianzaBiblioteche.

Iscrizioni aperte

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito comunale. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 27 ottobre, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.renate.mb.it.