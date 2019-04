Gatto incastrato in un barattolo di salsa, salvato dai vigili.

Gli agenti della Polizia locale di Turbigo sono intervenuti per liberare il gatto incastrato

Il gatto aveva la testa incastrata in un barattolo

Aveva la testa incastrata in un barattolo e non riusciva a liberarsi. Se non fosse stato per l’intervento di una cittadina che ha immediatamente chiamato gli agenti della Polizia locale probabilmente non saremmo qui a raccontare questa storia. E’ successo nei giorni scorsi a Turbigo vicino all’ingresso dell’Eco-Centro.