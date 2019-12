Gelsia Ambiente: la raccolta rifiuti durante le festività natalizie. Ecco il programma.

Gelsia Ambiente: la raccolta rifiuti durante le festività natalizie

In occasione delle festività natalizie, i servizi di igiene urbana nei Comuni gestiti da Gelsia Ambiente subiranno alcune variazioni. Mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1° gennaio 2020 la raccolta dei rifiuti è sospesa. Sul sito internet http://www.gelsiambiente.it è possibile verificare la programmazione dei recuperi, dove sono riportati i giorni in cui verrà effettuato il ritiro sostitutivo.

Invitiamo tutti gli utenti che normalmente sono interessati dalla raccolta nella giornata del mercoledì a non esporre i rifiuti previsti dal calendario ordinario, ma di attenersi alle indicazioni della Società.

Calendario per piattaforme ecologiche e sportelli al cittadino

Nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio 2020 le piattaforme ecologiche comunali rimarranno chiuse. Infine, gli sportelli al cittadino presenti sul territorio saranno chiusi nei giorni festivi e subiranno le seguenti modifiche: lo sportello di Desio rimarrà chiuso martedì 24 e 31 dicembre 2019 dalle 14.30 alle 16.30 e venerdì 27 dicembre 2019 per l’intera giornata; lo sportello di Bovisio Masciago rimarrà chiuso martedì 31 dicembre 2019; lo sportello di Lissone rimarrà chiuso venerdì 27 e martedì 31 dicembre 2019; lo sportello di Seregno rimarrà chiuso venerdì 27 e martedì 31 dicembre 2019. Per eventuali informazioni e segnalazioni l’indirizzo e-mail infoambiente@gelsia.it e il numero verde gratuito 800.445964 di Gelsia Ambiente saranno, come sempre, operativi durante le festività natalizie.