Genitori da applausi a Vergo Zoccorino. Questo pomeriggio, giovedì, sono saliti sul palco regalando una performance da applausi ai piccoli alunni dell’asilo della frazione di Besana.

Genitori, attori per un giorno

Divertenti e pieni di talento. Le mamme e i papà dei bambini dell’asilo “Fanny Stanga” (di oggi ma anche di ieri) sono stati i bravissimi protagonisti dello spettacolo teatrale “Rapunzel e Eugene. L’intreccio della treccia”, portato in scena per i loro figli in occasione del carnevale. La prima è andata in scena questo pomeriggio; la replica è in agenda per sabato, seguita da una cena tutti insieme, sempre nel salone dell’oratorio. Hanno recitato, ballato e cantato, con accenti distribuiti lungo tutto lo Stivale – dal romagnolo al romano, passando per il sardo – meritandosi un bel dieci e lode.