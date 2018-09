A Paina “Giochi e cultura” grazie al Centro studi naturalistici. Anche la decima edizione dell’evento è stata un successo.

Il Centro Studi Naturalistici di Paina sabato 15 e domenica 16 settembre ha organizzato la decima edizione dell’evento culturale “Giochi e cultura”. L’associazione ha in sostanza promosso una serie di attività singolari, come ad esempio ricerca di minerali, fossili e pagliuzze d’oro. Il tutto gratuitamente, sia per adulti che per bambini. L’evento è stato patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Giussano.

Sabato 15 settembre gli intervenuti hanno potuto effettuare la visita libera o guidata della mostra permanente di fossili e minerali insieme ai referenti del settore di Mineralogia e Paleontologia del Centro. C’era anche la possibilità di osservazione al microscopio ottico. Contemporaneamente in area esterna era stata allestita ed organizzata per i bambini la simulazione di ricerca di fossili e minerali.

Sabato sera si è tenuta una conferenza tecnica sulle cave di marmo di Carrara e sulle varie modalità di estrazione e lavorazione del marmo. Relatore l’esperto Gianluca Lattanzi, referente per la sezione geologia del centro studi.

Domenica 16, oltre alla prosecuzione delle attività interne al centro studi, con proiezione di documentari tematici paleontologici, è stata effettuata in esterno la ricerca di vere pagliuzze di oro e la rottura di lastre di roccia per la ricerca di fossili.

I bambini alla ricerca… dell’oro

I bambini, insieme agli esperti dell’Associazione ed in completa sicurezza, utilizzando la batea, lo strumento tipico dei cercatori d’oro, hanno setacciato la sabbia, posta in appositi cassoni, in cui erano state disseminate vere e splendenti pagliuzze del biondo metallo che sono state poi lasciate ai piccoli cercatori.

Alla fine delle due intense giornale il Centro Studi Naturalistici ha ringraziato gli innumerevoli partecipanti alla manifestazione e tutti coloro che hanno dedicato ancora una volta il loro tempo con passione a questa bella iniziativa.