Ecco i primi iscritti al “Totobeauty”, il gioco avvincente dell’estate organizzato dal Giornale di Seregno e dal Giornale di Desio, che coinvolge i professionisti della bellezza. Parrucchieri, estetisti, tatuatori, truccatori, massaggiatori, visagisti, makeup artist, affrettatevi a iscrivervi. In palio ci sono fantastici regali.

Ecco chi sono i primi iscritti al Totobeauty

Per il Giornale di Seregno ci sono: “Lello acconciature – Hair Stylist Lello” di Seregno, Gianmario Minotti (Già Tattoo) di Seregno, Laura Casati (Laura Acconciature) di Cesano Maderno, Lorena e Filippo acconciature di Seregno, Maide Orfano di Seregno, Medical Resort di Seregno, Paolo Nobili (Centro estetico Solone) di Meda, Paolo Perego di Seveso, Sam Ma (Acconciature Sam) di Meda, Silvia Rizzi di “Model’s parrucchieri” di Seregno. Per il Giornale di Desio sono tutti di Desio i primi iscritti: Giulia Vario (Epilate Desio), Giusy Pasqualetto (Studio estetico Gp – Desio) e Piera Girometta (Sp Parrucchieri Desio).

Per iscriversi basta collegarsi a www.totobeauty.it

Partecipare è semplice. Basta collegarsi alla nostra pagina web www.totobeauty.it e seguire le istruzioni per il caricamento. Vi verrà chiesto di allegare una vostra foto, specificando il vostro nome e cognome, ma anche il paese di residenza e il nome del vostro negozio. E potete anche scrivere qualche riga per raccontare la vostra storia e descrivervi. Se preferite potete contattarci in redazione, a Seregno in via Appiani (telefono 0362/245152 – indirizzo mail: redazione@giornalediseregno.it o redazione@giornaledidesio.it).

Coupon per votare sul Giornale di Seregno e sul Giornale di Desio

Votare è semplice. Sul Giornale di Seregno e sul Giornale di Desio troverete un coupon del valore di un punto da ritagliare, compilare e recapitare alla nostra redazione. Nelle prossime settimane provvederemo anche a posizionare delle urne in punti del territorio più vicini alle vostre attività. Durante le settimane del concorso verranno pubblicati anche coupon speciali del valore di 3, 5 e 10 punti che daranno l’occasione di scalare in fretta la classifica e guadagnare importanti posizioni in vista della finale. Poi sarà la volta della proclamazione dei vincitori che inviteremo a fine gara a una festa speciale tutta dedicata a tutti voi, professionisti della bellezza.

Il gioco

Ogni settimana non mancheranno sui nostri settimanali in edicola il martedì le foto e le interviste ai protagonisti della simpatica competizione. In più troverete anche la classifica basata sulle preferenze che riuscirete a raccogliere tra i vostri clienti e tra coloro che riconosceranno in voi simpatia, stile, professionalità. A questo punto non ci resta che partire. Cosa aspettate? Ritagliate i coupon e fate vincere i vostri preferiti. I «maestri della bellezza» sono pronti per la sfida.