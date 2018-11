Giornata di promozione della salute al femminile, tutto esaurito. Un successo la quinta edizione dell’Open day «DDT: Una donna per le donne», una giornata per la promozione in rosa, organizzato dalle ostetriche dell’ospedale di Desio, in collaborazione col personale del territorio.

Diversi i corsi distribuiti nell’arco dell’intera giornata. Ad alcuni corsi tradizionali, ripresi dagli anni precedenti, come il Pilates in gravidanza, la danza in fascia, il belly mapping, la consulenza per l’allattamento ed il massaggio neonatale ayurvedico, sono stati introdotti quest’anno un incontro di babywearing, l’arte del portare, e sul rientro a casa, i primi mille giorni dedicato ai bisogni del bambino.

Spazio prevenzione

In più, è stato mantenuto lo spazio per la prevenzione, dedicando un’intera mattinata al Pap-test per la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero e un ambulatorio per la valutazione del pavimento pelvico. L’entusiasmo delle ostetriche della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dottor Guido Orfanotti, ha reso la giornata interessante e a tratti divertente alle numerose partecipanti.