Giornata di tipizzazione per nuovi donatori di midollo osseo a Seregno. Nella giornata di domenica 4 novembre, dalle 10 alle 18, in sala civica “Monsignor Gandini” si terrà la Giornata di tipizzazione per la provincia di Monza e della Brianza a cura dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo (Admo) della Lombardia.

Giornata di tipizzazione a Seregno

Nella sala di via XXIV Maggio saranno presenti i volontari dell’associazione e medici per spiegare le modalità e i requisiti per diventare nuovi donatori di midollo per tutti i pazienti in attesa di trapianto. “Mercoledì scorso sono stato contattato sulla posta della mia pagina facebook – spiega il sindaco Alberto Rossi – da una persona che conosce direttamente il caso di un bambino (Alessandro) in cerca di un donatore di midollo. Mi chiedeva di pubblicizzare la storia di Alessandro che già aveva fatto registrare una gara di solidarietà a Milano davanti a un furgoncino dell’Admo”.

In campo anche il sindaco Rossi

Anche il sindaco Rossi, quindi, è sceso in campo: “A quel punto ho pensato di contattare l’Admo Lombardia per portare anche sul nostro territorio questa iniziativa. L’associazione ha accolto entusiasticamente la proposta e così abbiamo organizzato a Seregno, per l’intera provincia, una giornata per la ricerca di donatori di midollo. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza su un tema delicato e drammaticamente sempre attuale. Come padre, essendo a conoscenza di tanti casi di bambini che attendono un donatore per poter guardare con speranza al proprio futuro, non potevo non prendere a cuore una simile attività. Inoltre credo che le Istituzioni locali, deputate a garantire servizi socio-sanitari, abbiano la responsabilità morale di essere in prima linea laddove si parla di salute e di tutela del diritto alla vita”.

Ecco i requisiti per diventare nuovi donatori di midollo osseo

Per maggiori informazioni sull’iniziativa consultare il sito di Admo Lombardia (https://www.admolombardia.org/registrazione-on-line-eventi). Per coloro che fossero interessati ad aderire bisogna presentarsi con la modulistica stampata e compilata.

Requisiti per i donatori:

– avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;

– avere un peso corporeo di almeno 50 chili;

– godere di buona salute.

La disponibilità del donatore rimane valida fino al raggiungimento dei 55 anni.